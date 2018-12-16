Главный синоптик Приморья рассказал, каких сюрпризов ждать от летнего сезона

Сегодня, 05:09 \\ Общество

Борис Кубай советует жителям Владивостока и прибрежных районов Приморского края отправляться летом в континентальную часть Приморья, где тепло и сухо.

 

Руководитель Примгидромета рассказал жителям края, какой погоды следует ожидать этим летом. Кубай отметил, что погода в летние месяцы будет достаточно изменчивой, что не в новинку для Приморского края. В первой половине сезона на побережье упадут туманны, вторая половина обещает быть жаркой, но не без осадков. Синоптик сообщает, что сейчас началась первая фаза летнего муссона, которая может продлиться вплоть до последних чисел первого летнего месяца или затянуться до середины июля, что может происходить в отдельные годы.

Борис Кубай поделился сведениями о том, когда приморцам стоит ожидать первых тайфунов. Он рассказал, что открытие тайфунного сезона предвещается на июль, а уйдет он только в начале осени.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с...

Безопасность ни к черту: Сотрудник «Почты России» пытался скрыть свое любопытство тонной скотча – сеть

Россиян возмутило фото подозрительно упакованной посылки, а также выставление на показ...

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор...

Друзья Сергея Доренко рассказали, что в день смерти он сел на мотоцикл пьяным - СМИ

Причиной сердечного приступа, во время езды на мотоцикле, могло оказаться алкогольное...

Авианосец - не проблема: Россия не даст в обиду союзный Иран со стороны США

Авианосец Абрахам Линкольн в Персидском заливе может ждать неприятный сюрприз в виде...

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении....

«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

 Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась...

Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

 Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным...

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ