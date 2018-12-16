Главный синоптик Приморья рассказал, каких сюрпризов ждать от летнего сезона

Борис Кубай советует жителям Владивостока и прибрежных районов Приморского края отправляться летом в континентальную часть Приморья, где тепло и сухо.

Руководитель Примгидромета рассказал жителям края, какой погоды следует ожидать этим летом. Кубай отметил, что погода в летние месяцы будет достаточно изменчивой, что не в новинку для Приморского края. В первой половине сезона на побережье упадут туманны, вторая половина обещает быть жаркой, но не без осадков. Синоптик сообщает, что сейчас началась первая фаза летнего муссона, которая может продлиться вплоть до последних чисел первого летнего месяца или затянуться до середины июля, что может происходить в отдельные годы.

Борис Кубай поделился сведениями о том, когда приморцам стоит ожидать первых тайфунов. Он рассказал, что открытие тайфунного сезона предвещается на июль, а уйдет он только в начале осени.