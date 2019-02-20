Биполярное расстройство Госдумы: Минтруд может лишить работы российских инвалидов

Сегодня, 18:10 \\ Общество

Не успел Медведев упростить процедуру получения инвалидности, как над людьми опять нависли неприятности.

Новое решение Министерства труда РФ может огорчить инвалидов. Вместе с тем, работодатели от таких нововведений, вероятно, вздохнут с облегчением. Предлагается ввести штрафы, так называемые «компенсационные выплаты» для тех работодателей, которые не приняли на работу инвалидов. Должностные лица будут платить 10-20 тыс. рублей, а юридические – 150-300 тыс. рублей. Для больших компаний и предприятий эти суммы копеечные. Изменения будут происходить как часть эксперимента с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года в Республике Саха (Якутия), Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях.

Сегодня, если предприятие имеет в своем штате больше 100 сотрудников, оно обязывается включить в этот штат 3-4% людей с инвалидностью. Следование этой квоте обязательно и «обойти» его крайне сложно. Но в Минтруде считают иначе. Там объяснили новую инициативу тем, что старая система не работает, не удобна для работодателей и в выполнении неоднозначна.

Здесь с Минтрудом вполне можно поспорить. Новые поправки фактически дают работодателям карт-бланш намеренно лишать работы российских инвалидов, предварительно откупившись от этого. Хоть выплата и называется штрафом, выглядит она именно как полноправный откуп. Да и суммы настолько малы, что бюджет предприятия таких трат и не заметит.

Вместе с этим, в России может начаться массовая безработица инвалидов. Минтруд хочет создать специальный фонд содействия инвалидам, чтобы работодатели могли направлять туда свою компенсацию за обоснованную невозможность принять в штат инвалида. Звучит неплохо, но что в перспективе? Фонд будет наполняться деньгами, а что в это время будут делать инвалиды? Этого Минтруд пока что не объясняет.

Складывается впечатление, что у Госдумы наблюдается биполярное расстройство. Медведев задобрил россиян упрощением процедуры получения инвалидности. Премьер-министр пообещал сокращение сроков и электронный обмен документами. Спустя несколько дней Минтруд выдает неоднозначное предложение, которое на первый взгляд никак не делает жизнь инвалида в РФ легче, как об этом вещал Медведев. Остается надеяться, что Госдума придет к единому мнению, а звучащие в ее стенах предложения не будут усложнять жизнь инвалидам.

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Автор - София Волкова
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