«Спасибо, Танюша»: Россияне «поблагодарили» Голикову за длинные майские праздники

Грамотный запой требует времени, заявили они в соцсетях, комментируя высказывание вице-премьера.

Длинные выходные, будь то новогодние каникулы или майские выходные, вызывают в обществе массу споров. Одни считают, что это полезная передышка перед очередным трудовым марафоном, а другие уверяют, что лень – это порок и экономически невыгодное предприятие, которое приводит к снижению ВВП. Однако в пользу длинных выходных неожиданно высказалась вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она объяснила, что сокращение майского уик-енда – это идея «бредовая» и выгодна лишь охочим до наживы работодателям, которые не хотят платить сотрудникам «двойные» и праздничные. Как пояснила член правительства, есть непрерывные производства, на которых «красные» дни в календаре не распространяются, однако закон обязывает оплачивать эти дни по особому тарифу.

По мнению вице-премьера, эти праздники особенно важны для россиян, в частности из-за Дня Победы, но не парадом, как говорится, единым. Татьяна Голикова вспомнила за дачников, для которых майские праздники – это отличная возможность для проведения весенне-полевых работ. Упомянула член правительства и фермеров, отметив, что они как раз не празднуют, а упорно трудятся. 42% КРС, 17% свиней и 17% кур поставляют именно фермерские хозяйства. Не остались без внимания интернет-сайты, мобильные операторы, которые в майские праздники наоборот, работают более интенсивно.

Простые россияне отреагировали на слова защитившего их право на праздник вице-премьера. Одни с искренней благодарностью, отметив, что «в кои-то веки Голикова стала ближе к народу», а остальные «поблагодарили» ее с иронией. «Спасибо, Танюша», - фамильярно обратились они к члену правительства, отметив, что «грамотного запоя нужно время». По их словам, выдержать «такую власть» на трезвую голову невозможно. Чиновницу упрекнули в лицемерии и популизме, дескать вместо того, чтобы «помочь материально», она разводит демагогию.

Вполне вероятно, что после резких высказываний Голиковой об учителях и медиках, вспоминая сакраментальную фразу «не нравится - увольняйтесь», граждане склонны критиковать даже ее благородные порывы. Сможет ли вице-премьер завоевать доверие россиян – покажет время.