«Спасибо, Танюша»: Россияне «поблагодарили» Голикову за длинные майские праздники

Сегодня, 17:17 \\ Общество

Грамотный запой требует времени, заявили они в соцсетях, комментируя высказывание вице-премьера.

Длинные выходные, будь то новогодние каникулы или майские выходные, вызывают в обществе массу споров. Одни считают, что это полезная передышка перед очередным трудовым марафоном, а другие уверяют, что лень – это порок и экономически невыгодное предприятие, которое приводит к снижению ВВП. Однако в пользу длинных выходных неожиданно высказалась вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Она объяснила, что сокращение майского уик-енда – это идея «бредовая» и выгодна лишь охочим до наживы работодателям, которые не хотят платить сотрудникам «двойные» и праздничные. Как пояснила член правительства, есть непрерывные производства, на которых «красные» дни в календаре не распространяются, однако закон обязывает оплачивать эти дни по особому тарифу.

По мнению вице-премьера, эти праздники особенно важны для россиян, в частности из-за Дня Победы, но не парадом, как говорится, единым. Татьяна Голикова вспомнила за дачников, для которых майские праздники – это отличная возможность для проведения весенне-полевых работ. Упомянула член правительства и фермеров, отметив, что они как раз не празднуют, а упорно трудятся. 42% КРС, 17% свиней и 17% кур поставляют именно фермерские хозяйства. Не остались без внимания интернет-сайты, мобильные операторы, которые в майские праздники наоборот, работают более интенсивно.

Простые россияне отреагировали на слова защитившего их право на праздник вице-премьера. Одни с искренней благодарностью, отметив, что «в кои-то веки Голикова стала ближе к народу», а остальные «поблагодарили» ее с иронией. «Спасибо, Танюша», - фамильярно обратились они к члену правительства, отметив, что «грамотного запоя нужно время». По их словам, выдержать «такую власть» на трезвую голову невозможно. Чиновницу упрекнули в лицемерии и популизме, дескать вместо того, чтобы «помочь материально», она разводит демагогию.

Вполне вероятно, что после резких высказываний Голиковой об учителях и медиках, вспоминая сакраментальную фразу «не нравится - увольняйтесь», граждане склонны критиковать даже ее благородные порывы. Сможет ли вице-премьер завоевать доверие россиян – покажет время.

Поделиться новостью:
Автор - Ева Луганская
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с...

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор...

Зачарованное село: «Почта России» отправляет все посылки через один и тот же центр в Татарстане

Уже давно не секрет, что «Почта России» предоставляет не самые качественные услуги...

Друзья Сергея Доренко рассказали, что в день смерти он сел на мотоцикл пьяным - СМИ

Причиной сердечного приступа, во время езды на мотоцикле, могло оказаться алкогольное...

Авианосец - не проблема: Россия не даст в обиду союзный Иран со стороны США

Авианосец Абрахам Линкольн в Персидском заливе может ждать неприятный сюрприз в виде...

Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении....

«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

 Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась...

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

 Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным...

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ