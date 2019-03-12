Во славу домашнего насилия: В России может усложниться бракоразводный процесс

Попытка сократить количество разводов может обернуться плачевно для чрезвычайно проблемных семей.

В России может усложниться бракоразводный процесс. Об этом высказался депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. В ближайшее время, вооружившись текстом законопроекта, он будет добиваться поддержки Дмитрия Медведева.

Петров видит решение проблемы с большим количеством разводов в двух изменениях: отказ от заочного развода и увеличение «санитарной паузы».

Супругам, якобы, необходимо предоставить больше времени на обсуждение причин ссоры. Если инициатива Петрова будет встречена положительно, «санитарная пауза» для желающих развестись будет длиться 2-3 месяца. Более того, россияне должны будут 2 раза подтвердить свое желание избавиться от уз брака: в момент подачи заявления и по окончании паузы.

Также, подчеркивается необходимость увеличения времени для раздумий в том случае, если у мужчины и женщины есть общий ребенок. В таком случае, ждать развод придется около 6 месяцев.

Владимир Петров также высказал здравую и необходимую российским семьям мысль. В период паузы он предлагает супругам посетить психолога, что должно быть включено в ОМС. Зачастую пары разводятся в порыве гнева или из-за бытовых проблем, которые затмевают положительные аспекты брака. Опытный психолог мог бы спасти намного больше семей в России, чем любая пропаганда семейных ценностей.

Метод Петрова вряд ли сработает по ряду причин. Во-первых, само принуждение к чему-либо вызывает у людей отвращение. Заставить людей помириться, если они не желают быть семьей, невозможно. Во-вторых, в России существует огромная проблема рукоприкладства по отношению к членам семьи. Кажется, что некоторые инициативы депутатов выдвигаются во славу домашнего насилия, как это было с декриминализацией побоев. Теперь жертвы насилия и без того почти не защищены законом. За 2-3 месяца «санитарной паузы» с жертвой побоев может случиться что-то страшное, но никак не примирение.

Если депутат Заксобрания хочет, чтобы его предложение сработало, и было во благо, для проблемных семей следует разработать отдельный механизм упрощенного бракоразводного процесса. Это будет самым лучшим примером заботы о российских семьях со стороны государства. Ведь нет смысла рассказывать о положительных стороны семьи, закрывая глаза на действительность.