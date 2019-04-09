Безопасность ни к черту: Сотрудник «Почты России» пытался скрыть свое любопытство тонной скотча – сеть

Сегодня, 11:43 \\ Общество

Россиян возмутило фото подозрительно упакованной посылки, а также выставление на показ личных данных получателя.

Почтальон «Почты России» выступил в роли разоблачителя. Мужчина неосознанно «сдал» своего коллегу, который как-то слишком подозрительно упаковал одну из посылок. Коробка заметно выделялась на фоне остальных количеством скотча: ее обмотали со всех сторон. В то же время, другие коробки имели на себе стандартно по две полоски скотча. Общий вид посылки тоже оставляет желать лучшего. Она выглядит помято, будто в нее усиленно пытались сложить что-то крупное, либо впопыхах заклеивали после посягательства на чужую собственность.

Сеть считает, что сотрудник «Почты России» пытался скрыть свое любопытство тонной скотча. Почтовая компания имеет на своем счету приличное количество жалоб, но основная масса претензий сосредоточена именно на вскрытии отправлений. Больше всего достается фанатам китайских сайтов. «Почту России» постоянно обвиняют в полноценном или частичном воровстве посылок из-за рубежа. Пользователи предполагают, что на фото отображен подобный случай.

Автор поста разоблачил не только возможное преступление коллеги, но и сам попался на удочку внимательных пользователей сети. Россияне упрекнули мужчину в том, что на фото он даже не удосужился скрыть личные данные получателя посылки. Обитатели интернета с особенно хорошим зрением без труда смогут «выцепить» информацию, которая должна тщательнейшим образом оберегаться. На почтальона посыпались комментарии с обвинением в незнании тайны переписки. Кто-то даже усомнился в том, что он действительно работает в «Почте России».

В одном почтальон все же был прав: «Почта России» застряла в прошлом веке, наклеивая на посылки вместо настоящих бланков тетрадные листочки. Пытаясь посмеяться над такими «пещерными» методами работы, мужчина и выставил чужие персональные данные.

Вероятно, безопасность у «Почты России» и правда ни к черту. Этот случай напоминает прошлогоднюю историю с россиянином, который вместо наушников за 2500 рублей обнаружил в посылке шоколадную конфету с халвой. Был установлен факт, что это дело рук не продавца, а того, кто трудится на «Почте России». Пользователи сходятся во мнении, что спастись от таких возмутительных ситуаций можно только съемкой распаковки на видео.

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Автор - София Волкова
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