Как избежать внезапной смерти школьников на уроках физкультуры?

Допустимость отсутствия медработника на рабочем месте в школе становится роковой ошибкой школьного управления.

Тему внезапной смертности школьников на уроках физкультуры поднял в одном из своих интервью руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров. По его словам, сердечные приступы в российских школах составляет 1,4 случая на 100 тысяч учеников. В то время как в западных странах это коэффициент составляет 1,1 случаев на то же количество учеников.

Основной причиной гибели школьников от сердечного приступа стало отсутствие на рабочем месте медицинского работника. В действительности, из-за недостатка рабочей квалифицированной силы медицинского персонала все чаще в школах случаются несчастные случаи. По рассказам старшеклассников школ России, медицинские работники объясняют ситуацию примерно так:

«Я итак работаю в поликлинике, да не в одной. Персонала не хватает, участок я бросить не могу. 2 выходных в неделю – это тот максимум, на который я могу рассчитывать... в перерывы я бегу в школу для того, чтобы сделать прививки и провести обязательные процедуры и осмотры, на школьную «вахту» время у меня нет. Да и младшие медсестры не всегда могут себе позволить вести эту самую вахту».

В действительности, получается, что причиной смертности школьников является отсутствие медработника на рабочем месте. Маленькие зарплаты у медработников выливаются в катастрофическую нехватку персонала по городам. Обученные профессионалы своего дела либо идут работать в платные клиники, либо остаются «на службе у государства», но, к сожалению, по статистике последних очень мало.

Таким образом, те, кто все же работает «на государство», обычно «распыляются» на несколько рабочих мест, чтобы иметь хоть какую-то достойную заработную плату.

Для решения этого вопроса нужно обращаться непосредственно к Правительству, Министерству здравоохранения. Таким образом, устранив ситуацию с малыми зарплатами медработников в стране, количество скончавшихся на территории школы детей может резко сократиться, в этом уверены многие аналитики.