В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор Юрий Арсентьев.

В Мордовии произошел инцидент, который подорвал доверие к акции «Бессмертный полк» - два человека, не являющиеся родственниками несли портрет одного и того же участника ВОВ. И министр внутренних дел Мордовии, генерал-майор Юрий Артемьев и прокурор Александр Филимонов несли фотографию одного и того же человека.

Однако выяснилось, что это не совпадение. Представители МВД объяснили два одинаковых портрета в акции. Просто генерал-майор Артемьев разрешил нести портрет своего родственника друзьям – вот и оказались на шествии портреты бойца Кудашкина.

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям…».

При этом собеседники не прокомментировали, что на снимках одного и того же человека были разные фамилии. Также был обещан официальный комментарий 13 мая. На Арсентьева и Филимонова, несущих снимок одного и того же ветерана наткнулись подписчики, мониторившие соцсети. Единственное, что отличалось на портретах – это имена.

Арсентьев держал в руках изображение Кудашкина Матвея Андреевича, а его товарищ – Кудашкина Андрея Матвеевича. Как выяснилось, ветерана звали Матвеем. По всей вероятности, сослуживец Арсентьева просто ошибся и перепутал имя и отчество. Однако «изобличительную» фотографию из соцсетей предпочли убрать.

Это существенно подорвало доверие к акции. Некоторые пользователи даже написали, что «Бессмертный полк» начинает походить на фейк государственного масштаба. А у правоохранителей, якобы, нет ни стыда, ни совести, если они такое мероприятие превращают в фарс.