Вальс, танго, рио-рита, шутливый танец «Кумушки», хороводы – все это умеет ансамбль «Исток», состоящий из пенсионеров.

9 мая по всему Воронежу прошли мероприятия в честь Дня победы. Центральный парк культуры и отдыха отличился тем, что его посетил ансамбль «Исток». Пенсионеры станцевали вальс в парке Воронежа и заявили, что могут так же с любым другим танцем. Например, танго, рио-рита, шутливый танец «Кумушки», хороводы пожилые танцовщики могут исполнить «на раз» и возраст этому уж точно не помеха.

Правда, из-за недостатка мужчин некоторым женщинам пришлось танцевать в паре друг с другом, но это только лишний раз подтверждает, что стремление быть лучше всегда находит свою реализацию и, несмотря ни на что, эти пенсионеры будут продолжать танцевать. При этом коллектив состоит из пенсионеров возраста от 50 до 80 лет и постоянно дополняется. К сожалению, женщин там гораздо больше, но сами они дискомфорта от этого практически не чувствуют.