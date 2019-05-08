Один на всех: В Саранске прокурор, министр МВД и священник пришли на «Бессмертный полк» с фото-«клонами» ветерана

После резонанса в соцсетях «компрометирующие» фото с сайта МВД были удалены, но Интернет помнит все.

День Победы 9 мая прошел по всей России весьма успешно и в общем-то без «приключений», но спустя три дня обнаружился некий казус, произошедший в Саранске. После публикации фото памятного дня оказалось, что министр МВД Мордовии Юрий Арсентьев, прокурор республики Александр Филимонов и священник Вениамин пришли на «Бессмертный полк» с фото-«клонами» одного и того же ветерана Кудашкина, но на приближенном снимке видно, что имена на табличках разные – Матвей Андреевич и Андрей Матвеевич. Совпадение? Вряд ли.

Фото очень быстро вызвали общественный резонанс и многие были недовольны наличием таких «дублеров», ведь у умершего в 1986 году ветерана есть родственники и вряд ли им было бы приятно видеть подобное на параде Победы. Однако некоторые комментаторы высказались, что эти люди «сделал хотя бы что-то», а не вообще остались дома. В таком ключе, конечно, достаточно странно рассуждать, ведь «Бессмертный полк» - это искреннее действо и задумка его в том, чтобы родственники почтили память погибших за победу родных, а не просто «показушное действие». Впрочем, фото с сайта МВД после распространения информации были удалены, а официального комментария никто так и не дал.