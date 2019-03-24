«Предохраняйтесь, барышни» - Поздравления в День Матери нынче не те
Праздник-праздником, а ответственность перед детьми никто не отменял, считает блогер.
Сегодня, 12 мая, празднуется День матери. Дети благодарят своих мам и массово поздравляют их в социальных сетях. Блогеры также не отстают от них и одна из них мать двоих детей, весьма необычно преподнесла этот праздник.
Женщина написала пост в Instagram не только о том, как дети должны быть благодарны своим мамам, но и о том, насколько большая ответственность воспитывать ребенка. Блогер подчеркнула, что родить малыша совсем несложно, но ведь надо быть не просто биологической матерью, но и подарить ребенку достойное воспитание и жизнь вообще.
Ясное дело, что будущие родители с самой большой ответственностью должны подходить к тому, в каких условиях будет развиваться их малыш и сами, прежде всего, должны быть готовы.
Ведь ребёнок – это не просто купленная в магазине вещь – это человек, которому нужно дать достойное будущее без психологических травм.