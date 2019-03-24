«Предохраняйтесь, барышни» - Поздравления в День Матери нынче не те

Сегодня, 16:16 \\ Общество

Праздник-праздником, а ответственность перед детьми никто не отменял, считает блогер.

Сегодня, 12 мая, празднуется День матери. Дети благодарят своих мам и массово поздравляют их в социальных сетях. Блогеры также не отстают от них и одна из них мать двоих детей, весьма необычно преподнесла этот праздник.

Женщина написала пост в Instagram не только о том, как дети должны быть благодарны своим мамам, но и о том, насколько большая ответственность воспитывать ребенка. Блогер подчеркнула, что родить малыша совсем несложно, но ведь надо быть не просто биологической матерью, но и подарить ребенку достойное воспитание и жизнь вообще.

Ясное дело, что будущие родители с самой большой ответственностью должны подходить к тому, в каких условиях будет развиваться их малыш и сами, прежде всего, должны быть готовы.

«Дети - это одна из самых больших ответственностей. Прежде чем стать Мамой, хорошо всё взвесьте, чтобы потом самой не страдать и невинного ребёнка не заставлять страдать. Предохраняйтесь, барышни, благо сейчас уйма методов. Всех осознанных мамочек с праздником», - написала мать двоих детей и по всем статьям она права, хотя, по всей видимости, поздравления в День Матери нынче «не те».

Ведь ребёнок – это не просто купленная в магазине вещь – это человек, которому нужно дать достойное будущее без психологических травм.

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Автор - Алина Изотова
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