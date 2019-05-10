Захоронение Доренко перенесли из-за возможного отравления

Сегодня, 10:40 \\ Общество

Дочки Сергея от первого брака требуют проведения повторной судебной экспертизы.

Данной информацией в Telegram поделился канал «Говорит Москва», ссылаясь на замначальника УВД. Как сообщает издание, в полиции отказались выдавать тело погибшего главреда Сергея Доренко его вдове Юлии Силявиной.

Основанием для решения стало обращение в следственные органы дочерей Сергея от первого брака — Екатерины и Ксении. Девушки потребовали запретить кремацию тела отца, которую планировали провести 12 мая и настояли на проведении повторной судмедэкспертизы. По мнению наследниц, Доренко, возможно, был отравлен.

Стоит отметить, что вскрытие проводилось в день смерти редактора — 9 мая. Судмедэксперты сошлись во мнении, что причина смерти была естественная.

Сергей Шигеев, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, разъяснил, что под «повторной экспертизой», скорее всего, следует понимать результаты судебно-химического исследования, процедура получения которых будет ускорена после обращения дочерей Доренко.

Пока что версия убийства кажется притянутой за уши, но, как говорится, не стоит делать поспешных выводов. Возможно, что Ксения и Екатерина знают «что-то», что неизвестно широкой общественности, а желание второй жены кремировать тело отца, говорит о том, что ей есть что скрывать.

Ввиду происходящего, захоронение Доренко перенесли из-за возможного отравления на неопределенный срок.

Сергей Доренко, родился в крымском городе Керчь. В феврале 2014 года он основал радиостанцию «Говорит Москва». Являлся главредом и ведущим программы «Подъём». Скончался Доренко в московской больнице после того как упал со своего мотоцикла. Официальной причиной смерти журналиста считается разрыв аневризмы аорты. Сергею было 59 лет.

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Автор - Екатерина Золотарёва
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