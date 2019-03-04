Косатка из «китовой тюрьмы» станет свободной во Владивостоке

В понедельник, 13 мая 2019 года с 13 до 15 часов на Коробельной набережной Владивостока состоится пикет, который проведут активисты Greenpeace.

Также, в период 13-15 мая запланировано заседание рабочей группы, где решится судьба узников «китовой тюрьмы». На заседание должны утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску. Активисты обещают, что в центре города появится пятиметровая косатка, разрывающая сеть и вырывающаяся на волю.

Еще с лета 2018 года, 10 косаток и 87 белух были выловлены для продажи в Китай. Животные до сих пор остаются запертыми в тесных вольерах в бухте Средней. С осени 2018 года российское отделение Greenpeace пытается добиться освобождения морских млекопитающих из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин утверждал, что через месяц-полтора все животные снова будут на свободе. При этом Кобылкин затруднился назвать количество выпускаемых животных.

Подобная акция проводилась в Москве на площади Никитинских ворот, тогда на создание рисунка у художника Philippenzo ушло 4 дня.