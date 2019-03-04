Косатка из «китовой тюрьмы» станет свободной во Владивостоке

Сегодня, 08:38 \\ Общество

В понедельник, 13 мая 2019 года с 13 до 15 часов на Коробельной набережной Владивостока состоится пикет, который проведут активисты Greenpeace.

 

Также, в период 13-15 мая запланировано заседание рабочей группы, где решится судьба узников «китовой тюрьмы». На заседание должны утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску. Активисты обещают, что в центре города появится пятиметровая косатка, разрывающая сеть и вырывающаяся на волю.

Еще с лета 2018 года, 10 косаток и 87 белух были выловлены для продажи в Китай. Животные до сих пор остаются запертыми в тесных вольерах в бухте Средней. С осени 2018 года российское отделение Greenpeace пытается добиться освобождения морских млекопитающих из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин утверждал, что через месяц-полтора все животные снова будут на свободе. При этом Кобылкин затруднился назвать количество выпускаемых животных.

Подобная акция проводилась в Москве на площади Никитинских ворот, тогда на создание рисунка у художника Philippenzo ушло 4 дня.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с...

Безопасность ни к черту: Сотрудник «Почты России» пытался скрыть свое любопытство тонной скотча – сеть

Россиян возмутило фото подозрительно упакованной посылки, а также выставление на показ...

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор...

Друзья Сергея Доренко рассказали, что в день смерти он сел на мотоцикл пьяным - СМИ

Причиной сердечного приступа, во время езды на мотоцикле, могло оказаться алкогольное...

Авианосец - не проблема: Россия не даст в обиду союзный Иран со стороны США

Авианосец Абрахам Линкольн в Персидском заливе может ждать неприятный сюрприз в виде...

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении....

«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

 Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась...

Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

 Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным...

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ