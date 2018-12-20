Названы самые бюджетные авиамаршруты на летний сезон

Сегодня, 12:20 \\ Общество

Эксперты агенства по поиску бюджетных авиабилетов Biletix проанализировали стоимость забронированных на лето билетов, и определили самые доступные направления для туризма.

 

За год средняя стоимость перелетов внутри страны выросла на 5,9%, с 11 600 до 12 300 рублей, на внешние рейсы подорожала на 4,4%, с 20 900 до 21 800 рублей, сообщает Biletix.

Что касается этого лета, при внутренних рейсах самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля). Из Брянская в Краснодар можно вылететь за 3 091 рубль, за 3 356 рублей из Калуги в Минеральные воды. Полет из Калуги в Краснодар обойдется туристам в 3 664 рубля, перелет из Санкт-Петербурга в Элисту в 4221 рубль.

Среди внешних линий самым доступным стал перелет из Ростова-на-Дону в Ереван (6 331 рубль). Из Краснодара в Ереван можно попасть за 7 131 рубль. Перелет из Москвы в Минск обойдется в 9 117 рублей. Из Ростов-на-Дону в Бишкек можно попасть за 10 340 рублей, из Москвы в Ереван за 10 735 рублей.

Существеннее всего упал в цене внутренний перелет из Челябинска в Минеральные Воды, снизившись до 8 270 рублей. Самое ощутимое снижение цен на авиабилеты за рубеж зафиксировано на маршрут из Москвы в Ереван, на 36% дешевле, чем год назад.

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