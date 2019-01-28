Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Сегодня, 05:34 \\ Общество

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе, независимо от места прописки, сообщил проректор Академии труда и социальных отношения Александр Сафонов.

Правительство России, по всей видимости, наконец решило уделить особое внимание повышению качества жизни семей с детьми и занялось разработкой ряда законопроектов для улучшения демографической ситуации в стране. Так, 12 мая были внесены изменения в правила получения детских пособий, призванные облегчить жизнь россиян.

Как следует из нового закона, для оформления пособий больше не нужно обращаться в соответствующие органы строго по месту «прописки». Более того, даже нет необходимости иметь временную прописку по месту жительства, чтобы беспрепятственно получать пособия на детей. Ранее это было невозможно, что становилось препятствием для смены места жительства ради более перспективной и высокооплачиваемой работы или лучших условий жизни. Россияне вынуждены были оставаться на одном месте ради социальных льгот, либо теряли всякую социальную поддержку при переезде.

Впрочем, это пока ещё первые шаги в сторону повышения уровня жизни семей с детьми во благо демографии. В дальнейшей очень важно также унифицировать для них социальную защиту, так как в настоящее время вопросами школьного питания, размеров пособий и прочими выплатами занимаются самостоятельно власти каждого региона. В связи с этим то, чего нет у ребёнка из «бедного» региона, есть у другого из более благополучной части страны.

Стоит отметить, что в 2019 году российское правительство запустило национальный проект «Демография», в рамках которого предусмотрена активная поддержка рождаемости в стране и занятости молодых матерей. Видимо, Россия начала медленно, но верно делать те самые первые шаги в верном направлении.

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Автор - Анна Сар
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