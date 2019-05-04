Бубонная чума в Монголии не повлияла на посещаемость страны российскими туристами

Российские туристы продолжают посещать Монголию после зафиксированных вспышек бубонной чумы в западной части государства.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), Ирина Тюрина, заверила, что введения карантина на границе с Россией не стоит опасаться.

Тюрина объясняет, что вспышки этого заболевания происходят в Монголии каждый год. Наиболее популярными маршрутами русских туристов являются – Улан-Батор, Гоби и Хархорин, а в отдельных западных регионах путешественники, как правило, не бывают.

Некоторые туроператоры 3-4 раза в год отправляют группы по 10-15 человек. Поездка занимает 7-14 дней. Авиасообщение не приостановлено в силу того, что карантин локальный. Сейчас в пустыне Гоби находится группа из нескольких российских туристов.

Ранее посольство России в Монголии сообщало, что у российских туристов нет проблем со здоровьем. На сегодняшний день информация не меняется.