Бубонная чума в Монголии не повлияла на посещаемость страны российскими туристами

Сегодня, 08:24 \\ Общество

Российские туристы продолжают посещать Монголию после зафиксированных вспышек бубонной чумы в западной части государства.

 

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), Ирина Тюрина, заверила, что введения карантина на границе с Россией не стоит опасаться.

Тюрина объясняет, что вспышки этого заболевания происходят в Монголии каждый год. Наиболее популярными маршрутами русских туристов являются – Улан-Батор, Гоби и Хархорин, а в отдельных западных регионах путешественники, как правило, не бывают.

Некоторые туроператоры 3-4 раза в год отправляют группы по 10-15 человек. Поездка занимает 7-14 дней. Авиасообщение не приостановлено в силу того, что карантин локальный. Сейчас в пустыне Гоби находится группа из нескольких российских туристов.

Ранее посольство России в Монголии сообщало, что у российских туристов нет проблем со здоровьем. На сегодняшний день информация не меняется.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с...

Безопасность ни к черту: Сотрудник «Почты России» пытался скрыть свое любопытство тонной скотча – сеть

Россиян возмутило фото подозрительно упакованной посылки, а также выставление на показ...

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор...

Друзья Сергея Доренко рассказали, что в день смерти он сел на мотоцикл пьяным - СМИ

Причиной сердечного приступа, во время езды на мотоцикле, могло оказаться алкогольное...

Авианосец - не проблема: Россия не даст в обиду союзный Иран со стороны США

Авианосец Абрахам Линкольн в Персидском заливе может ждать неприятный сюрприз в виде...

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении....

«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

 Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась...

Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

 Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным...

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ