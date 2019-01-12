Макрон победил? Движение «жёлтых жилетов» во Франции постепенно сходит на нет

Акция протестов «жёлтых жилетов» в минувшую субботу во Франции прошла относительно спокойно, на улицу вышли рекордно малое число манифестантов, отмечают французские СМИ.

В двадцать шестом общенациональном дне протестов «жёлтых жилетов» приняли участие 18,6 тысяч участников. Неделей ранее в МВД также отметили самый низкий уровень активности среди «жилетов» за последние полгода. Тогда на улицы Франции вышли 19 тысяч человек. По всей видимости, протестное движение постепенно сходит на нет.

Сообщается, что наиболее спокойно акция прошла в Париже, где, по данным МВД, в протестах участвовали порядка 1,2 тысяч человек. Впрочем, и весьма ожесточённые стычки между радикалами и полицией имели место быть в некоторых городах, например, в Нанте и Лионе. Там сотрудники полиции были вынуждены воспользоваться против протестантов большим количеством слезоточивого газа.

Примечательно, что сами активисты не согласны с подсчётами МВД и заявляют об участии более 37 тысяч человек в минувшую субботу. Кроме того, на прошлой неделе, по их словам, участниками протестов стали и вовсе порядка 40 тысяч. В данном случаем можно предположить, что либо лжёт Министерство внутренних дел Франции, либо свою затихающую «мощь» сильно преувеличивают протестанты, что можно расценивать как «последний крик раненного зверя» и победу Макрона.

Вероятно, движение манифестантов постепенно «вымирает», а люди, уставшие от изрядно затянувшегося переполоха в стране, желают просто вернуться к спокойной и тихой жизни. Это подтверждают и результаты опроса социологической организации Elabe, согласно которым уже в феврале этого года добрая половина граждан высказывалась за прекращение протестов «жёлтых жилетов». Тогда количество протестантов за месяц сократилось на 11%.