Велика ли потеря? Доренко — жёсткий правдоруб или продажный писака?

Смерть журналиста Сергея Доренко вызвала множество эпитафий коллег по цеху, вроде Владимира Соловьёва. Однако, рядовые россияне считают его продажным конъюнктурщиком, что видно из комментариев в сети.

Доренко погиб 9 мая от сердечного приступа на мотоцикле, выехав попутно на встречную полосу и устроив ДТП. Мэр Москвы Сергей Собянин высказался по этому поводу так: «Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно».

Эти высказывания Собянина не удивительны, учитывая лизоблюдское «видеообращение» журналиста к меру Москвы, сделанное им два года назад. Там Доренко утверждал, что Собянин делает Москву «красивым, открытым, счастливым городом». А у москвичей якобы не такие нововведения «общественного запроса».

Комментаторы в сети выразили удивление, что когда-то жёсткий правдоруб «прогнулся» под мэрию: «Что стало с Доренко? Постарел или просто продался либералам? Помню нормальный мужик был, правильные вещи говорил. Выступал на Федеральных каналах. А сейчас, во что он превратился?»

После смерти журналиста не только Собянин, но и многие коллеги по цеху высказали лестные слова в адрес Доренко. Так, Владимир Соловьёв проводил Сергея в последний путь приятными словами: «В последнее время, вежливо говоря, мы с ним совсем не дружили. Но это не играет никакой роли. То, что произошло – это колоссальный удар для всего нашего журналистского цеха. Он был человек-жанр».

Несмотря на эпитафии других именитых журналистов, новость о гибели Доренко вызвала у пользователей сети неоднозначные отзывы. Кто-то, вслед за Соловьёвым, называл его эпохой в российских медиа, другие же высказывали в его адрес такие эпитеты, как «мастер переобуваний» и «журнашлюх», имея ввиду его манеру быстро менять сторону критикана и защитника.

В сети ходят слухи о проплаченности его критики Лужкова в 90-х, после которой за ним крепко закрепилась репутация «телекиллера». Стоит заметить, наёмного телекиллера.

Впрочем, если Доренко и брал заказы на «медиаобстрел» конкретных личностей или явлений, он был бесстрашным киллером - ему было всё равно, куда стрелять. Даже если речь шла о самых высокопоставленных лицах страны.

Известна история, после которой Доренко переехал с голубых экранов на радио — в эфире первого канала он прямо обвинил Владимира Путина в гибели подлодки «Курск» в 2004 году. Путин не простил такой беспощадной критики в свой адрес, и авторскую передачу Сергея закрыли.

Так кем же был Доренко — продажным конъюнктурщиком или бесстрашным правдорубом? Истина, скорее всего, как всегда посередине. Сергей был, как и многие медийные личности, нужен действующей власти как пример «свободы слова», который периодически может и «убить» политического конкурента. Однако, это не мешало Доренко высказывать своё личное мнение тогда, когда он считал действительно нужным.