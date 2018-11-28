Сила человеческого юмора: Воронежский дальнобойщик скрыл госномер транспорта женскими трусами

Мужчине грозит огромный штраф или лишение водительских прав.

Воронежский дальнобойщик попал в поле зрения местных социальных сетей благодаря весьма внимательному участнику движения. Автомобилист скрыл госномер грузового транспорта женскими трусами.

Жители Воронежа отметили оригинальность своего земляка, отметив, что сила человеческого юмора преобладает над здравым разумом. Ведь подобная шутка может понести весьма не приятные последствия для водителя автотранспорта.

При встрече с сотрудниками дорожной полиции нарушителю может быть выписан штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев.

Ситуация конечно повеселила пользователей Сети, однако нашлись те, кто пытался защитить дальнобойщика. Комментатор, пожелавший остаться неизвестным, предположил, что не водитель вовсе прикрепил часть женского гардероба на государственный номер, а кто-то другой. Без всякого подозрения шофер и отправился выполнять работу. К тому же впереди тоже есть номер. И если он не скрыт, то наказывать воронежского водителя не за что.

Конечно, решение о возможном привлечении дальнобойщика к ответственности будет вынесено сотрудниками ГИБДД, если этот факт их заинтересует.