Франция одобрила законопроект о восстановлении собора Парижской Богоматери

Законопроект, который был посвящен реставрации сгоревшего собора Нотр-Дам, на этой недели принят Национальным собранием, который является нижней палатой парламента Франции.

Документ содержит в себе ввод налоговых послаблений для лиц, пожертвовавших денег на восстановление старейшего собора. Также будет введен ряд установленных рамок по сбору денег.

В первом чтении из 47 представленных депутатов проект поддержали 32 человека, 5 против, а остальные 10 депутатов воздержались.

Напомним, что сильнейший пожар разгорелся в соборе 15 апреля. Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар лишь спустя 15 часов работы. Огнём были изничтожены крыша и готический шпиль. Силами пожарных было спасён фасад здания и две башни. Сообщается, что структура Нотр-Дама, главные произведения искусства и реликвии были сохранены.

Сотрудниками полиции было просмотрено множество фото и видео материалов происшествия. Органы правопорядка уверены в том, что очаг возгорания мог находиться в центральной части собора, и является неумышленным. Со слов президента Франции, собора Парижской Богоматери будет полностью восстановлен за пять лет. Мэр Парижа заявил, что из бюджета столицы будут выделены 50 миллионов евро.

Помощь в реставрации собора, а также сборе средств предлагают международные организации, крупные компании и состоятельные люди со всего мира.

Сообщается, что на восстановление были пожертвования главы элитного торгового дома Франсуа-Анри Пино. Его вложения в храм составили 100 миллионов евро. Также 200 миллионов предоставила семья Арно и Водяновой. Такую же сумму предоставляет компания LʼOreal и семья Беттанкур. А корпорация Total — 100 миллионов.