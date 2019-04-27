Россияне стали чаще использовать бизнес-класс в перелетах за границу

Россияне стали чаще летать бизнес-классом за границу. Как сообщают эксперты Biletix, продажи билетов на рейсы внутри страны снизились с 25 до 17%, когда покупки билетов на внешние рейсы увеличились с 75 до 83%. Также стали известны самые популярные направления для полетов бизнес-классом среди российских граждан.

Несмотря на увеличение среднего чека в оба конца с 70 308 до 90 164 рублей, общая доля продаж в бизнес-класс выросла на 11%.

Самыми распространенными направлениями внутри страны стали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Челябинск. Среди зарубежных рейсов россиян больше привлекает Тиват, Бали, Париж, Марракеш, Рим.

Больший процент пассажиров бизнес-класса составляют люди 40-45 лет, их доля равна 14,5%. Дети от 10 до 15 лет – 14%. Дети до 5 лет – 13%. 11% составляют туристы в возрасте 35-40 лет.