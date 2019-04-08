«Фейковый» закон только для олигархов?

Сегодня, 07:00 \\ Общество

Скандальный «закон Клишаса» о запрете фейковых новостей — очередной инструмент, позволяющий Роскомнадзору ограничить свободу слова ради пропаганды и взяток.

18 марта Путин принял закон о так называемых «фейк-ньюс», проект которого вышел из-под пера члена Совфеда Андрея Клишаса. В формулировке закона сказано, что под определение фейков попадают новости, содержащие недостоверную информацию, «подаваемые под видом недостоверных сообщений». В качестве наказания закон предполагает штраф и блокировку Роскомнадзором ресурса, на котором был выложен фейк.

Правда, если за некое действие закон каким-либо образом наказывает граждан или организацию, это действие должно нести за собой общественный вред. Понимая это, автор закона сужает определение наказуемого фейка до того, что несёт опасность жизни и здоровью граждан, имуществу, создаёт угрозу массового нарушения порядка, помеху функционирования объектов жизнеобеспечения, промышленности, энергетики и связи, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций.

Очевидно, что определение закона весьма расплывчатое и подбить под него при желании можно почти любую хоть немного приукрашенную новость. Наглядный пример — обвинение депутатом Мизулиной ряда новостных агентств за сообщение о её якобы заявлении в прокуратуру о проведении йоги в московских СИЗО. По её словам, она писала не заявление, а письмо с просьбой о проверке.

Как видите, абсолютно не значительная ошибка журналистов привела к существенным штрафам и возможной блокировке ресурсов, что для небольших новостных агентств может означать смертный приговор.

По словам Леонида Никитинского, члена Совета по правам человека при президенте РФ: «Если применять «закон Клишаса» буквально, судам пришлось бы выписывать штрафы по 1,5 млн рублей в первую очередь федеральным каналам ТВ и таблоидам». В пример он приводит «распятого мальчика», которого якобы казнили на Украине за поддержку его родителями ДНР. Естественно, буквально всё рассказанное в новости — ложь.

Примечательно, что заявления о фейках будет рассматривать генеральный прокурор, и в его праве без рассмотрения дела судом заблокировать распространяющий недостоверную информацию ресурс. назревает логичный вопрос: «Фейковый» закон только для олигархов?

Известный новостной ресурс Vistanews, по слухам, заблокировали за взятку некого неизвестного лица без предварительного письма, что является незаконным. Роскомнадзор даже не назвал конкретный материал, из-за которого была вызвана блокировка. По всей видимости у них просто не было на то законных оснований.

Новый закон, как и механизмы блокировки Роскомнадзора, используются только властями и взяточниками для травли неподвластных им ресурсов. То есть, фактически, для ограничения свободы слова.

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Автор - Ефим Симокайтис
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