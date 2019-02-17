Журналист из Болгарии подарил крымскому дворнику поездку в Москву и прокатил на Ferrari

Сегодня, 05:08 \\ Общество

Борис Анзов, журналист из Болгарии, был поражен чистотой улиц в Симферополе. Поэтому он решил подарить крымскому дворнику, Татьяне Пантелеевой, поездку в Москву. В столице он поселил женщину в элитном отеле и прокатил на Ferrari.

 Журналист из Болгарии, Борис Анзов, побывал в Крыму. Когда он вышел на улицу в 7 часов утра, то был приятно удивлен. Все тротуары были чистые. Анзов признался, что думал, что такое бывает только в Швейцарии.

Совершенно случайно журналист встретил дворника Татьяну Пантелееву. Он разговорился с женщиной и выяснил, что она просыпается около 4 часов утра и идет убирать улицы. За свою работу она получает 25 тыс. рублей в месяц. А заветной мечтой у крымчанки является какое-нибудь путешествие, так как всю свою жизнь она прожила в одном месте и никуда не выезжала.

Анзов поблагодарил крымского дворника за ее работу и поцеловал на прощание руку. Но на этом он решил не останавливаться и позже нашел Пантелееву, чтобы подарить ей поездку в Москву.

 Сначала дворник из Крыма отказывалась от предложения, но потом решилась на путешествие и взяла с собой за компанию подругу Лидию Мушкотело. Все расходы взял на себя журналист из Болгарии. Он подарил женщинам путевку на проживание в пятизвездночном отеле, который находится в загородном клубе. Проживание там болгарин сам выиграл в лотерею, когда находился на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

На протяжении нескольких дней журналист организовывал досуг крымского дворника и ее подруги. Все вместе они играли в гольф, гуляли по Арбату, поднимались в небо на вертолете. Кроме того, Анзов прокатил своих спутниц по Москве на Ferrari.

Журналист из Болгарии отметил, что хотел показать родство наших народов, что, несмотря на все политические игры, россияне и болгары сохраняют дружественные отношения.

Сама же Татьяна Пантелеева призналась, что дни, проведенные в Москве, стали одними из двух самых ярких событий в ее жизни (другим лучшим моментом она считает рождение детей).

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Автор - Мария Титова
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