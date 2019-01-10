Ученые Британии выяснили, как влияет сокращение школьных перемен на подростках

Специалисты Университетского колледжа в Лондоне недавно пришли к выводу о том, что за последние десятилетия в великобританских школах были сокращены не только каникулы, но и большие перемены с обеденным перерывом.

Всё это делалось для того, чтобы увеличить школьные часы, вписав туда больше занятий. Эти нововведения негативно влияли на успеваемость детей и их социализацию. Статистика показывает, что за последние десять лет общение подростков между сверстниками вне школы сходит на ноль. Причиной этому стала примитивная нехватка свободного времени.

В конце двадцатого века власти Британии предоставили школам право самостоятельно регулировать школьный процесс. Учебные заведения не только корректировали школьную программу, но изменяли количество перемен, сокращали каникулы.

Недавние исследования показали, что за последние двадцать лет британские школьники проводят в шоке на час больше, за счёт сокращения перерывов на отдых. Но по сравнению с 1995 годом, ученикам того времени, перемены предоставлялись на 45 минут больше, чем нынешнему поколению.

Учёные уверены, что данное мероприятие по увеличению школьного времени, негативно отражается не только на социализации, но и на успеваемости и развитие детей в других областях. У подростков не остаётся сил на посещение дополнительных секций и кружков, а общение с друзьями ограничивается школьными стенами.

Напомним, что организация учебного процесса в Британии немного отличается от нашей. Учебный год начинается с сентября, имеет три полноценных семестра по 13 недель. Первый семестр продолжается до середины декабря. Второй семестр начинается в середине января и кончается в марте, последний начинается в апреле и заканчивается в начале июля. Есть и короткие каникулы в феврале и в начале июня.