Самый эмоциональный кот стал звездой Сети

Сегодня, 03:39 \\ Общество

В Китае живет самый эмоциональный кот в мире. Его спектр выражения эмоций покорил пользователей Сети. У животного своя страница в Инстаграме, где он уже стал звездой.

 Китаянка Тан Чанг из провинции Цзянсу сделала из своего кота по кличке Ай Фэй настоящую звезду интернет-пространства. Дело в том, что питомец выражает свои эмоции подобно человеку, используя для этого мимику.

Хозяйка Ай Фэя стала публиковать снимки своего питомца в Сети. Интернет-пользователей позабавила эмоциональность кота. Под каждым новым постом появляется много лайков, а наиболее креативные пользователи Сети придумывают ситуации, при каких обстоятельствах был запечатлен момент или, что выражает морда кота.

 Также кота сравнивают с героями кинофильмов. А за необычную эмоциональность некоторые предлагают наградить Ай Фэя «Оскаром».

Имя Ай Фэя переводится как «толстячок», что, по мнению интернет-пользователей, идеально подходит питомцу, так как выглядит он упитанным.

Между тем на страницу самого эмоционального кота уже подписано более 30 тыс. человек. А хозяйка Ай Фэя продолжает регулярно радовать публику новыми снимками своего пушистого питомца.

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Автор - Мария Титова
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