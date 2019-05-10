Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с помощью кремации тела, уверены дочери покойного журналиста.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» 59-летний Сергей Доренко скончался 9 мая из-за сердечного приступа. Судебно-медицинские эксперты установили, что причиной смерти стал разрыв грудной части аорты, однако, по версии дочерей, смерть их отца могла носить насильственный характер. Их главным и единственным подозреваемым стала молодая жена – Юлия Доренко.

Как следует из заявления младшей дочери покойного Екатерины, которая является ровесницей вдовы, у неё есть основания полагать, что в смерти отца виновна именно Юлия, якобы отравившая своего супруга. На фоне этого дочь выступила против скорой кремации тела, так как благодаря этому будут уничтожены все улики.

Вероятно, главным мотивом новоиспечённой вдовы могла стать жажда получения наследства. По словам юриста Юрия Подлобошникова, именно Юлии достанется внушительная часть имущества, если покойный не оставил завещания. В этом случае вдова сможет претендовать на 50% наследства, в то время как всем прочим многочисленным наследникам придётся делить вторую половину между собой и довольствоваться малым. Впрочем, этим же могут быть обоснованы и столь резкие обвинения со стороны дочерей, не желающих делить деньги отца с мачехой и не теряющих надежду на устранение соперницы.

Как бы то ни было, версия о трагической случайности пока единственная была подтверждена экспертами, поэтому все прочие предположения, связанные со скандальной деятельность журналиста и недавней разгромной критикой отечественных «Суперджетов», из-за которой он якобы и был убит, представляют из себя лишь плод богатого воображения.