«Курочка по зёрнышку…»: Пользователей сети рассмешил штраф 3000 рублей, который Роскомнадзор предъявил Twitter

В своём стремлении к тотальному контролю, Роскомнадзор нарушает границы закона. На сей раз ведомство обязало Twitter выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей, несмотря на то, что компания юридически обосновала отказ от предоставления персональных данных россиян.

История противоборства Роскомнадзора с Twitter и Facebook началась ещё в конце прошлого года. Тогда Роскомнадзор предупредил корпорации, чтобы они как можно скорее локализировали данные российских пользователей на территории Российской Федерации.

В минувшую пятницу Таганский районный суд установил виновность компании Twitter в административном правонарушении и назначил штраф размером 3 000 рублей. Адвокат представил суду данные, согласно которым ясно видно, что Twitter не имеет юридической обязанности отвечать на требования Роскомнадзора. Помимо этого, защита аргументировала действия компании тем, что Twitter не собирает личные данные своих пользователей. Для регистрации можно указать лишь никнейм и электронный адрес. Данная информация не является персональными данными. Однако, доводы защиты остались без внимания суда, поэтому итогом заседания стало признание социальной сети Twitter виновной. Многомиллионную долларовую компанию ожидает выплата штрафа 3000 рублей.

Пользователи сети с иронией отнеслись к новости. «Курочка по зёрнышку…голому рубаха» - соединив две русские поговорки, интернет-пользователи посмеялись над решением суда.

Однако, это не первый случай у Роскомнадзора, когда организация невзирая на закон, сама становится законом. В отношении компании Twitter суд не прислушался к доводам защиты, а в отношении независимого информационного агентства Vistanews.ru заблокировал данный сайт и вовсе без решения суда. В результате своих неправомерных действий, Роскомнадзор лишил читателей Vistanews актуальных, и главное – независимых новостей. Возмущенные читатели направляли правительству страны письма с просьбой разблокировать данный сайт, и в итоге, это возымело действие.

Однако вопрос остаётся открытым - почему в стране, где есть действующее законодательство, Роскомнадзор считает правомерным вершить судьбы интернет-ресурсов лишь по своему желанию?