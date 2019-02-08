В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервным банком Австралии было напечатано и выпущено в оборот около 400 миллионов купюр достоинством в 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность". Ошибка была обнаружена спустя полгода обращения.

Орфографическую ошибку заметил местный австралиец. После чего он обратился в городскую радиостанцию, которая, в свою очередь, опубликовала снимок купюры в свой аккаунт Instagram. Данную ситуацию сразу же прокомментировал один из официальных представителей австралийского ЦБ.

Сообщается, что банк, выпустивший купюру уже осведомлен об этом. Опечатка будет исправлена следующим тиражом. Как отмечают средства массовой информации − общая стоимость купюр с ошибкой составила 2,3 миллиарда австралийских долларов.

Новая банкнота номиналом в 50 австралийских долларов имеет усовершенствованную защиту от подделок. В оборот купюра вошла с октября прошлого года. На одной стороне купюры изображён австралийский писатель и изобретатель Дэвида Юнайпона, на другой размещена первая женщина австралийского парламента Эдит Коуэн. Именно в тексте её речи, который был размещен мельчайшим шрифтом на банкноте, была сделана опечатка.

Данный случай с ошибкой является не единичным. Ведь на любом предприятие со сложной технологией появляется бракованная продукция и от этого пока никуда не деться. Чаще всего, такие купюры не проходят дальше специальных контролеров, но, всё же, небольшая часть дефектных банкнот покидает стены банков, входя в оборот. Эти деньги доходят и до нашего кошелька.

Но у людей, занимающихся коллекционированием банкнот, бракованные деньги всегда вызывали большой интерес. Ведь среди коллекционеров такие экземпляры ценятся и оцениваются до нескольких десятков рублей. Интересен и тот факт, что ошибки, появившиеся при нанесении нумерации, интересуют коллекционера бонистики ещё больше. Любые купюры с подобным дефектом либо с отсутствующими серией и номером оцениваются до 30 тысяч рублей. Также среди любителей бон популярны купюры с одинаковыми номерами, когда нумератор отштамповал на них банкнотах одинаковый номер.