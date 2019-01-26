«Продаём дипломы, покупаем чиновников?»: Роскомнадзор игнорирует «пустое» образование, занимаясь бесполезными блокировками – мнение

Сегодня, 13:00 \\ Общество

Надвигается лето – пора, когда многим молодым россиянам предстоит сделать один из самых важных выборов в своей жизни, а именно выбор университета для получения образования. Соответственно, перед многими из них встаёт вопрос о том, как выбрать университет. Казалось бы, здесь может помочь интернет.

Пользователи социальных сетей обнаружили любопытный факт: если забить в крупнейший мировой интернет-поисковик Google запрос «поступление в университет», то уже на первой странице ответов на этот запрос, на скромном втором месте, будет ссылка на сайт частного университета «Синергия». Может быть, такое высокое положение в поисковом запросе вызвано тем, что мы имеем дело с лучшим университетом страны, в поступлении в который заинтересованы сотни и тысячи абитуриентов?

 

Университет «Синергия» известен как один из самых больших частных вузов страны, чья выручка в 2017 году, согласно базе данных СПАРК, составила 2,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 41 млн. Данный вуз известен как организатор самых разных публичных мероприятий, самым известным из которых оказалось состоявшееся в Москве выступление бизнес-коуча Тони Роббинса, самый дешёвый билет на которое стоил 30 тысяч рублей. Посетители данного выступления сходились единодушно в одном мнении: из-за четырёхчасовых очередей и плохого звука выступление было полностью провальным.

Впрочем, гораздо чаще «Синергию» обвиняют в другом: в плохом качестве образования, в невероятно низких требованиях к абитуриентам и студентам, к не прикрытой, а полностью легализованной коррупции при поступлении и сдаче экзаменов. Само по себе название университета «Синергия» превратилось в имя нарицательное и используется для обозначения частных вузов, в которых в обмен на определённую сумму денег можно получить диплом о высшем образовании, но не знания. Несмотря на то, что этот сюжет неоднократно поднимался журналистами, университет продолжает свою работу.

Казалось бы, специально существующее в России ведомство Роскомнадзор должно следить за чистотой интернета, однако, ссылка на университет с сомнительной славой почему-то находится на втором месте в поисковой выдаче, а Роскомнадзор продолжает заниматься блокировкой СМИ, например, недавно из-за действий ведомства был заблокирован сайт vistanews.ru. Выходит, что Роскомнадзор игнорирует «пустое» образование, занимаясь бесполезными блокировками.

Учитывая размеры выручки «Синергии», вполне может быть, что речь может идти о коррупционных схемах. Скорее всего, именно ими и вызвана выборочная слепота Роскомнадзора по отношению к «Синергии» и её продвижению в интернете. Неужели, можно сказать, что отношения Синергии и Роскомнадзора строятся по принципу «Продаём дипломы, покупаем чиновников?».

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Автор - Валентин Арцимович
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