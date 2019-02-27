Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Сегодня, 09:17 \\ Общество

Специалисты агентств иностранной недвижимости недавно опубликовали список стран с бюджетным жильём для покупки.

 

Топ-5 стран с доступной для приобретения приморской недвижимости возглавила Болгария. Стоимость жилья у морского побережья варьируется от 25 тысяч евро. За эту сумму можно купить достойную однокомнатную квартиру с шикарным видом. Двухкомнатные можно забрать за 35-45 тысяч евро. Если говорит об отдельно стоящих домах, то цена составит от 120 тысяч евро.

Далее, к странам с бюджетным жильём относится Турция, Черногория, Греция и Испания. Эксперты недвижимости уверены, что для русских Испания была и будет наиболее привлекательным предложением для покупки жилья. Объясняется это тем, что инфраструктура страны очень развита, территории пляжей находятся в идеальном порядке, а купальный сезон длится довольно долго.

Но самым дешевым можно считать полуостров Халкидики на севере Греции регионом. Апартаменты, находящиеся в шаговой доступности от моря, оценивается в 190 тысяч евро, недвижимость с видом на море стоит от 80 тысяч евро. Цена на таунхаусы колеблится от 120 тысяч евро.

В Турции выгодней покупать квартиры именно в жилых комплексах. Стоимость недвижимости в шаговой доступности от моря начинается от 40 тысяч евро.

В Черногории выделяют два наиболее популярных и бюджетных региона страны — Барская и Будванская ривьеры. Цены на квартиру начинаются от 50 до 90 тысяч евро. Апартаменты у самого моря — от 135 тысяч.

Перед покупкой квартиры или дома за рубежом необходимо всё обдумать и принять правильное решение, определиться в какой именно стране хотели бы жить, какой из районов будет для вас предпочтительней. Также рекомендуется лично посетить то место, где хотите приобретать недвижимость. И самое главное – найти ответственного и проверенного риелтора, так как зарубежные специалисты не занимаются проверкой документов. В их обязанности входит лишь поиск продавца или покупателя объекта. Остальную бумажную работу выполняют юристы. Заключение договоров составляет около месяца, но, опять же, зависит от страны, в которой покупаете недвижимость.

Известно, что регулярные прогулки по побережью способны продлевать жизнь человека больше чем на 10 лет, существенно повысив её качество. Уже только поэтому стоит задуматься о покупке недвижимости где-нибудь рядом с морем.

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