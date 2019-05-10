Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

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Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко, которому стало плохо во время езды на мотоцикле. Трагическая и внезапная гибель главного «телекиллера» страна вызвала волну подозрений, связанных с поисками истинных виновных в его смерти.

 Сергей Леонидович Доренко был одним из самых легендарных и популярных тележурналистов 1990-х годов. Именно его работа, прозванная «высшим пилотажем чёрного пиара», по подрыву репутации мэра Москвы Юрия Лужкова, привела Лужкова в команду президента Путина и заставила отказаться от собственных политических амбиций.

Следующей жертвой «медиа-убийцы» Сергея Доренко стал тогдашний премьер-министр России Евгений Примаков, собиравшийся участвовать в президентской гонке 2000-го года. Именно стараниями Доренко Примаков был выставлен перед всей страной как слабый и немощный старик, что уничтожило его предвыборные рейтинги.

Имея такую репутацию «медиа-убийцы» Доренко вполне мог стать участником компании по дискредитации и уничтожению отечественного авиалайнера «Суперджет». И это могло стать последней каплей.

«Суперджет» является главным конкурентом самолётов «Боинг» и «Эйрбас» в России, хозяйничавших до появления Сухого на российском рынке. Каждая покупка «Суперджета» вместо «Боинга» обходилась американской корпорации-производителю в несколько сотен миллионов долларов убытков. Мощное лобби двух зарубежных авиастроительных компаний очень хотело бы избавить внутренний российский рынок от «Суперджетов» и могло воспользоваться катастрофой в Шереметьево, как поводом для развития общественной дискуссии, направленной на запрет эксплуатации отечественных авиалайнеров «Суперджет». Сергей Доренко оказался одной из главных медиаличностей, которые агитировали в социальных сетях против Суперджета, выставляя его самым худшим самолётом на Земле, доказывая, что только его конструктивные недостатки были единственной причиной катастрофы.

Суперджет – самый амбициозный российский проект в области гражданского авиастроения. Кроме престижа страны, в деле Суперджета, на карту были поставлены деньги очень многих отечественных олигархов. В том числе и легенадрно-всесильного директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, бывшего некогда сослуживцем Путина в ГДР. Таким образом, поливая грязью единственный пока новый отечественный авиалайнер, успешно прошедший сертификацию по стандартам Европейского Союза, журналист-киллер Сергей Доренко мог накопить слишком много врагов, вдобавок к уже существующим и ещё живым, вроде Юрия Лужкова и председателя Госдумы Вячеслава Володина (близкого коллеги Евгения Примакова).

Получается, что сначала Доренко застили глаза прибыли от уничтожения репутации «Суперджета», но могли ли лица, причастные к созданию самолета, как-то ответить Доренко за такую неуёмную критику? Как гласит одна поговорка – случайности неслучайны. Об этом надо помнить всем, кто задумается о причинах смерти Сергея Доренко.

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Автор - Валентин Арцимович
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