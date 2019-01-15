Довели до слез: полицейские Запорожья заставили девочку снять пилотку с советской символикой

Сегодня, 07:17 \\ Общество

На видео попал эпизод, как полицейские Запорожья довели девочку до слез. 9 мая сотрудники правопорядка заставили ее снять пилотку с советской символикой. Кадры с места событий опубликовала в своем аккаунте Facebook пользователь с ником Катрин Янкина.

 На видеокадрах, которые попали в Сеть, запечатлена девочка, которая обнимает маму. Ее довели до слез сотрудники полиции. Они потребовали снять пилотку, которую украшала звезда Красной армии.

Очевидцы случившегося инцидента скандировали «позор» в адрес полицейских. На вопрос о том, как же советская символика может навредить национальной безопасности Украины, правоохранители ответили уклончиво, лишь сославшись на то, что они действуют в рамках законы (закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» от мая 2015 года).

Однако когда очевидцы указали сотрудникам полиции Запорожья на то, что поблизости демонстрируется нацистская символика, этот факт был оставлен блюстителями закона без внимания.

 Ситуация с полицейскими, которые довели девочку до слез из-за пилотки с красной звездой, вызвала резонанс в Сети. Одни отметили, что сама мама ребенка виновата в том, что сложилась такая ситуация, так как женщина знала о существующих на Украине законах, но все равно позволила дочери выйти в пилотке с советской символикой.

Однако большая часть комментирующих осудила действия сотрудников правопорядка: «Господа полицейские я сама полицейский и мне стыдно за ваш поступок. Надо разъяснять людям законы, а не портить им праздник»; «Мой дедушка воевал, попал в концлагерь в Берлине. За что? Что бы вот такие.... блюстители порядка оскверняли историю???».

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Яндекс.Еда поздравила с Днем Рождения помятыми бургерами

Осуществив заказ в McDonalds через сервис Яндекс.Еда, молодой человек получил помятую еду...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

 После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

«В окно посмотри»: Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме

Почти президент игнорирует задержания активистов, провокации праворадикалов и глумление...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ