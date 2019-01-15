Довели до слез: полицейские Запорожья заставили девочку снять пилотку с советской символикой

На видео попал эпизод, как полицейские Запорожья довели девочку до слез. 9 мая сотрудники правопорядка заставили ее снять пилотку с советской символикой. Кадры с места событий опубликовала в своем аккаунте Facebook пользователь с ником Катрин Янкина.

На видеокадрах, которые попали в Сеть, запечатлена девочка, которая обнимает маму. Ее довели до слез сотрудники полиции. Они потребовали снять пилотку, которую украшала звезда Красной армии.

Очевидцы случившегося инцидента скандировали «позор» в адрес полицейских. На вопрос о том, как же советская символика может навредить национальной безопасности Украины, правоохранители ответили уклончиво, лишь сославшись на то, что они действуют в рамках законы (закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» от мая 2015 года).

Однако когда очевидцы указали сотрудникам полиции Запорожья на то, что поблизости демонстрируется нацистская символика, этот факт был оставлен блюстителями закона без внимания.

Ситуация с полицейскими, которые довели девочку до слез из-за пилотки с красной звездой, вызвала резонанс в Сети. Одни отметили, что сама мама ребенка виновата в том, что сложилась такая ситуация, так как женщина знала о существующих на Украине законах, но все равно позволила дочери выйти в пилотке с советской символикой.

Однако большая часть комментирующих осудила действия сотрудников правопорядка: «Господа полицейские я сама полицейский и мне стыдно за ваш поступок. Надо разъяснять людям законы, а не портить им праздник»; «Мой дедушка воевал, попал в концлагерь в Берлине. За что? Что бы вот такие.... блюстители порядка оскверняли историю???».