Казнь за селфи и штраф за шлепанцы. За что туриста накажут на курорте

Сегодня, 06:02 \\ Общество

Туристы некоторых стран уже в 2019 году столкнутся с нововведениями и некоторыми ограничениями за несоблюдение которых представлены строжайшие наказания: большие штрафы, заключение под стражу, арест, смертная казнь.

 

Ряд ограничений будет вводиться по причине сохранения безопасности жизни отдыхающих, местных жителей, а также экологии и достопримечательностей.

Первый запрет ввели в гостеприимном королевстве Таиланд. В районе пляжа Май Кхао находится взлетно-посадочная полоса аэропорта Пхукета. Из-за этого самолёты в этом районе пролетают низко. Любители селфи стали осаждать это место, так как Боинги пролетают практически над головой. Фотографии, конечно, получаются красивыми, но данное развлечение очень опасно. Отдыхающие отвлекают пилотов, делая снимки со вспышками, запуская воздушных змеев. Власти пытались мирным способом остановить людей, выпуская листовки с предупреждениями, прося гидов объяснять туристам всю опасность деяний. В этом году чиновники и администрация аэропорта объявили часть пляжа зоной отчуждения. Нахождение на территории строго запрещено. Наказанием может стать штраф в 40 тысяч бат или тюремное заключение.

На острове Кипр с 1 мая вступил в силу запрет на пользование пластиковой посудой, бутылок и пакетов. За нарушение предусмотрен штраф в 500 евро. Похожий запрет был принят на курортах Хургада и Марса-Алам в Египте. Разница лишь в том, что он распространяется на аптеки, магазины и рестораны.

Известно, что в Италии также был принят строгий запрет на ношение шлёпок. Вето было наложено лишь на национальный парк Чинкве-Терре. Данные требования объясняются тем, что посещаемые красочные деревни связаны между собой крутыми горными тропами. Туристы часто надевают туда шлёпки, что провоцирует падения, скольжения и всевозможные травмы. В целях безопасности предусмотрены штрафы за нарушение требований, о которых гид предупреждает заранее − 50 евро. А при эвакуации спасателями готовьте платить 2500 евро.

Также сообщается, что многие курортные города разрабатывают и внедряют законопроекты, запрещающие курение на пляже, распитие спиртных напитков. За несоблюдение правил грозят серьёзные штрафы.

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