Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

Сегодня, 04:04 \\ Общество

Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным причинам.

 По словам очевидцев, которые приводит Lenta.ru, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко потерял управление мотоциклом и тот резко занесло. Когда байк вошел в занос и накренился водитель упал с транспортного средства, а мотоцикл, пролетевший дальше, врезался в отбойник.

Сам журналист, после падения, был обнаружен очевидцами с открытыми глазами, но уже без сознания и видимых признаков жизни. Никаких физических повреждений на нем, при этом, замечено не было.

Согласно опубликованной ранее информации, смерть была вызвана приступом острой сердечной недостаточности и именно она спровоцировала падение Доренко с мотоцикла.

Напомним, что известность Сергей Доренко получил во второй половине 90-х и начале 2000-х годов, когда активно работал журналистом на государственном телевидении и опубликовал серию ярких репортажей. Наиболее громкими среди них были материалы о гибели АПЛ «Курск», а также разгромная критика тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова.

После недавней трагедии в Шереметьево, Доренко также активно критиковал SSJ-100 и работу «Гражданских самолетов Сухого».

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Автор - Шухрат Кессикбаев
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