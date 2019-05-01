Европа одумалась: Делегация ЕС на Параде Победы в ЛНР - хороший знак?

Европейские политики, вероятно, постепенно начинают признавать выбранный республикой путь.

Делегация из представителей восьми государств приняла участие в параде ко Дню Победы. Гости не поленились прибыть в республику даже из-за океана. Несмотря на то, что официальный Вашингтон уже пять лет гнет одинаковую линию, не признавая ни ДНР, ни ЛНР, американские делегаты все же прибыли на парад. Также среди посетивших мероприятие зарубежных участников нашлось место для членов из ЕС - Италии, Испании, Германии, Австрии, Сербии, а также Африки.

Члены делегации шли по улицам Луганска с портретами детей, погибших во время военной операции в Донбассе. Представитель МИД ЛНР Анна Сорока призналась, что ей искренне приятно, что сегодня в Луганске вместе с обычными гражданами участие принять решили «иностранные друзья». Помимо этого, делегаты намерены встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны. Итальянский писатель-антифашист Сильвио Маркони, который прибыл в составе итальянской делегации, отметил, что собирается передать «большой привет» ветеранам от партизан Италии.

Говорит ли это о том, что Европа одумалась и хороший ли это знак для ЛНР и, в целом, обоих республик? И да, и нет, ведь следует понимать, что официальную политическую повестку Европы и США составляют, к сожалению, не прибывшие в Луганск делегаты. Тем не менее, эти представители своими глазами смогут увидеть, почему был сделан выбор в сторону независимого движения от Украины, где сегодня пытаются срывать шествия «Бессмертного полка» и запрещают людям носить георгиевские ленты.