Водяной бизнесмен возмутил Сеть «покатушками» на «Мерседесе» по перекрытой Тверской в Москве.

Давить на газ ему вздумалось прямо перед началом парада в честь Дня Победы.

Бизнесмен сам выложил кадры «покатушек» в социальной сети. На видео видно, как на чёрном «Мерседесе» он беспрепятственно минует все кордоны оцепления. Его пропускают на центральную площадь, а далее мужчина следует по пустой Тверской улице, выпуская всех лошадей из-под капота мерина.

Водитель элитного автомобиля – водяной бизнесмен Максим Головинов. Если верить его профилю, основным родом деятельности для предпринимателя стала реализация бутилированной воды из «сердца кавказских гор». Офис компании находится в другом «сердце» - в деловом центре «Москва-Сити».

Как следует из других публикаций Головина, он побывал и на самом параде. На его имя был сделан официальный пригласительный билет, по которому он, вероятно, и получил допуск к перекрытой Тверской улице прямо во время финальной репетиции парада. И несмотря на то, что «покатушки» водяного бизнесмена закончились благоприятно, он всё равно возмутил Сеть неуважением. Проявилось оно в желании мужчины показать вседозволенность и крутость на улице, где через считанные минуты сотни россиян вспоминали героев Великой Отечественной войны.