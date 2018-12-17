Потерпите еще немного: Правительство создаст идеальные условия для материнства и семьи к 2024

Очередной единый план по достижению национальных идей рождаемости планируется полностью воплотить до указанного срока.

Российским правительством был представлен широкий комплекс мер, направленных, прежде всего, на повышение рождаемости. Также в него внесены идеальные условия для материнства и семьи, которое правительство создаст, но, увы, произойдет это ни сегодня, и не завтра, а к 2024 году.

За это время планируется провести целый комплекс мер, направленных не только на повышение рождаемости, но и в целом на институт семьи. Единый документ, который будет способствовать этому, поможет дать дополнительную поддержку семей, которые задумали завести малыша. Помимо всего прочего, в правительстве обещают сделать более доступным жилье и даже предоставлять на безвозмездной основе земельные участки, когда речь заходит о рождении третьего или более ребенка. Естественно, в план внесены пункты, отвечающие за повышение качества медицины, укрепления материально-технического и кадрового состава соответствующих предприятий и прочее.

Безусловно, все это звучит прекрасно, но смущает лишь то, что дата окончательной реализации плана назначена аж на 2024 год. К сожалению, фразу «потерпите еще немного» гражданам РФ приходится слышать не так редко, потому и «пятилетка» смущает: удастся ли правительству реализовать все задуманное без корректировок, которые, по итогу, могут только навредить имеющейся системе.