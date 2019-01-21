Из врача в курьеры: Госдума «повесит» на медиков и фармацевтов доставку купленных в сети лекарств

Сегодня, 15:58 \\ Общество

Лекарства онлайн могут стать роскошью, а на докторов может свалиться еще больше обязательств.

Комитет ГД по охране здоровья анонсировал старт онлайн-продаж медикаментов в России уже на начало 2020 года. Однако, согласно поправкам, получать лекарства от кого попало россияне не будут. Госдума «повесит» на медиков и фармацевтов доставку купленных в сети лекарств. Сообщается, что к этому решению власти пришли из соображений безопасности. Заместитель председателя комитета Федот Тумусов подчеркнул, что покупка лекарств в сети опасна тем, что неквалифицированный человек может доставить не то, что нужно.

На первый взгляд, отдать доставку лекарств в руки специалистов – идея хорошая. Но, в то же время, из способного врача и будущего профессионала могут сделать обычного курьера. Известно, что путь в медицину чрезвычайно сложный. Вряд ли молодежь, потратившая 6 и более лет на обучение в медицинском вузе, захочет просто доставлять препараты. Более того, даже на работу в обычную аптеку молодые специалисты не торопятся идти. Об этом предупреждает Ассоциация независимых аптек. Профессия курьера на сегодняшний день в России похвастаться престижностью и достойной зарплатой, к сожалению, не может.

Из этого вытекают неприятные с точки зрения финансов последствия для пациентов. Цена доставки лекарств специалистом и стоимость самого препарата может сильно возрасти. На такой шаг, возможно, придется пойти интернет-аптекам, чтобы обеспечивать более-менее приличную зарплату врачам-курьерам и при этом иметь прибыль.

Докторам с приличным опытом работы и низкой зарплатой тоже может стать некомфортно от таких изменений. Что мешает государству отправить недовольных оплатой труда медиков на подработку доставщиками лекарств? Остается надеяться, что на врачей не свалятся подобные ненужные хлопоты и что им не придется в обязательно порядке сотрудничать с онлайн-аптеками.

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Автор - София Волкова
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