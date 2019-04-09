Небольшой дождь? Заплатишь вдвое! Яндекс Такси завышает цену из-за незначительных проблем с погодой

Яндекс Таксисты все чаще стали завышать цену ссылаясь на плохую погоду, даже если ее условия практически не влияют на передвижение автомобиля.

Часто в самый неподходящий момент может настигнут дождь, а добраться до дома поможет такси, но сумма будет отличаться в отличии от поездки в солнечный день. Некоторые водители злоупотребляют такой ситуацией и завышают цену в несколько раз, даже если на улице идет маленький дождь.

Девушка решила воспользоваться услугами Яндекс Такси и обнаружила, что цена слишком завышена, на вопрос почему так ей ответили, что это из-за пробки на светофоре и грозы. Клиентка всегда добиралась до дома этим путем и знает, что на светофоре всегда образуется небольшой затор из машин, поэтому потеря времени совсем незначительна, чтобы завышать цену во столько раз. Но оказалась, что на цену также влияют погодные условия – на улице гроза. Но девушка видела что творится за окном: небольшой дождь и гром, эти факторы явно не могли сдерживать машину и нанести денежный убыток таксисту.

Это не первый случай, когда водители злоупотребляют погодными условиями, пытаясь обогатиться. Однако, от этого не должны страдать клиенты, которые адекватно оценивают условия. Такие моменты снижают рейтинги компаний такси, который зарабатывается длительное время.