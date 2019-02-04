Почта России играет в игру – «передай другому, только не мне»

Сегодня, 06:00 \\ Общество

Игрушки и куртка сыну так и не достались. Посылка, которая должна была дойти до адресата за два дня, гуляет уже месяц. Поделился своей проблемой россиянин в социальных сетях.

Молодой человек отправил посылку из города Псков в город Подольск. В отделении Почты России его заверили, что идти груз будет не более двух дней. Однако, верно указанный адрес, телефон получателя и оплата за скорость, как оказалось, не дает никакой гарантии.

«Посылку обещали доставить в течение 2 суток, ну вот уж как 30 дней она ходит кругами, до верно указанного мною индекса она не доходит»,- пишет отправитель.

Написанное заявление также не сыграло никакой роли. В службе поддержки каждый раз обещали, что посылка все же придет. По смс уведомлениям видно, как она из одного отдела попадает в другой, но только не по указанному индексу.

Складывается такое впечатление, что Почта России играет в детскую игру – «передай другому, только не мне».

«Я понял одну вещь, всем наплевать что вот ребёнок не получит одежду и тд. Услугами почты больше никогда не воспользуюсь, там работают воры и мошенники», - такой вывод для себя сделал недовольный отправитель.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда Почта России не смогла оправдать ожидания своих клиентов. Очень часто по вине сотрудников теряются посылки или вовсе их отдают не тем людям.

Однако, несмотря на все негативные отзывы, Почта России - это огромная структурная организация, которая с каждым днем стремится к улучшению своей деятельности.


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Автор - Валерия Никуленко
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