Яндекс.Еда поздравила с Днем Рождения помятыми бургерами

Сегодня, 03:32 \\ Общество

Осуществив заказ в McDonalds через сервис Яндекс.Еда, молодой человек получил помятую еду в поврежденной упаковке. За ненадлежащее качество продукции, служба доставки не вернула деньги. Поделился своей историей россиянин в социальных сетях.

В минувшие сутки, в честь своего Дня Рождения, молодой человек решил порадовать себя и своих друзей отменным фастфудом. Так как он слышал только хорошие отзывы о сервисе Яндекс.Еда, решил осуществить доставку именно через них. Разочарование пришло сразу же после получения заказа. Упаковка бургеров, картошки и легендарных пирожков McDonalds были повреждены, из-за этого пострадало и содержимое упаковки. В службе поддержки сервиса заверили, что за испорченную еду вернут деньги, однако, по факту просто сделали скидку и извинились за предоставленные неудобства.

Комментарий под постом оставил один из пользователей социальных сетей: «Я вот даже по фотке вижу, что бумага просто пропиталась уже влагой, везли, наверное долго, бургеры скорее всего тоже осунулись уже и не пышные. Потому и не понимаю, как можно доставкой из мака пользоваться - там все аппетитное только пока свежее».

Ни для кого не секрет, что сегодня люди ценят две вещи. Это качество и время. Поэтому, службы доставки часто подвергаются критике со стороны получателей. Причиной тому может быть недостаточная оперативность, либо нарушенная упаковка. А, скорее всего, из-за огромного объема работы контролировать полный процесс не всегда удается.


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Автор - Валерия Никуленко
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