Жителям разрушенной взрывом многоэтажки в Магнитогорске пришли счета с долгами по ЖКХ

Сегодня, 21:56 \\ Общество

В апреле дом отказались признавать аварийным.

Жители Магнитогорска, пострадавшие при взрыве предположительно бытового газа, пожаловались на странные расчёты в счетах по услугам ЖКХ. По разным данным, в счетах указаны суммы за коммунальные и жилищные услуги с учётом пени с начала 2019 года. Некоторые СМИ сообщают, что начисление производилось с апреля этого года, когда в не обрушившиеся подъезды стали возвращаться владельцы квартир.

При этом в платёжках указаны долги за газ и воду, которые частично отключены, неработающие лифты и капремонт. Пострадавшие жильцы разрушенной многоэтажки обратились в мэрию, но там категорически отказались верить в существование пени. При этом наличие самых счетов подтвердили.

Людям предлагают обращаться в прокуратуру Правобережного района города, если они считают, что официальные суммы незаконны.

До того, как комиссия признала многоэтажку пригодной для жизни, президент Владимир Путин предложили расселить пострадавших, на что выделили полмиллиарда рублей Резервного фонда. Тем не менее, многие по собственной воле отказались возвращаться в разрушенный дом, но, как сообщается, им счета с долгами приходят тоже.

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Автор - Олеся Куприна
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