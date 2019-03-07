Призрак коммунизма: В Новосибирске с четвертой попытки поставят памятник Сталину

Местное отделение КПРФ ручается, что будет охранять памятник круглые сутки.

На территории Новосибирского областного комитета КПРФ в среду был установлен памятник Иосифу Сталину. Уже сейчас установлен бюст, а уже завтра в 15:30 по местному времени пройдет торжественная церемония открытия. Несмотря на все попытки местных коммунистов, они трижды получали отказ на размещение на любом общественном месте с открытым доступом. Тем не менее, с четвертой попытки памятник все же поставят, хоть и с ограничениями.

С прессой пообщался глава инициативной группы памятника Алексей Денисюк, который отметил, что представители областной организации КПРФ полностью покрывают все финансовые обязательства по благоустройству, а также видеонаблюдению на месте, где установлен памятник. По всей видимости, местные власти опасаются реакции жителей, которые могут каким-либо образом повредить памятник. «Призрак коммунизма» в сибирской столице явно не устраивает многих, потому как происшествие уже возымело серьезный резонанс в обществе.

Местные общественные обсуждения, начавшиеся еще в прошлом году, сошлись на том, что к установке памятника Сталину граждане относятся весьма отрицательно. Местные эксперты еще тогда заявляли авторам инициативы, что они забывают о том, что решения, связанные с увековечиванием памяти Сталина попросту нельзя не учитывать, ведь «противоречивая роль в истории страны до сегодняшнего дня вызывает крайне неоднозначные оценки».