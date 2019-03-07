Призрак коммунизма: В Новосибирске с четвертой попытки поставят памятник Сталину

Сегодня, 13:23 \\ Общество

Местное отделение КПРФ ручается, что будет охранять памятник круглые сутки.

На территории Новосибирского областного комитета КПРФ в среду был установлен памятник Иосифу Сталину. Уже сейчас установлен бюст, а уже завтра в 15:30 по местному времени пройдет торжественная церемония открытия. Несмотря на все попытки местных коммунистов, они трижды получали отказ на размещение на любом общественном месте с открытым доступом. Тем не менее, с четвертой попытки памятник все же поставят, хоть и с ограничениями.

С прессой пообщался глава инициативной группы памятника Алексей Денисюк, который отметил, что представители областной организации КПРФ полностью покрывают все финансовые обязательства по благоустройству, а также видеонаблюдению на месте, где установлен памятник. По всей видимости, местные власти опасаются реакции жителей, которые могут каким-либо образом повредить памятник. «Призрак коммунизма» в сибирской столице явно не устраивает многих, потому как происшествие уже возымело серьезный резонанс в обществе.

Местные общественные обсуждения, начавшиеся еще в прошлом году, сошлись на том, что к установке памятника Сталину граждане относятся весьма отрицательно. Местные эксперты еще тогда заявляли авторам инициативы, что они забывают о том, что решения, связанные с увековечиванием памяти Сталина попросту нельзя не учитывать, ведь «противоречивая роль в истории страны до сегодняшнего дня вызывает крайне неоднозначные оценки».

Поделиться новостью:
Автор - Виталий Малина
Главное за неделю

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась....

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Заел совесть куличом — самым грешным человеком Сызрани оказался мэр

Закрылся шторкой и стукнулся яичком с архиереем — глава Сызрани организовал свою...

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Путин не простит: Доллар по 94 руб к концу года может отправить Медведева на пенсию

Забавная рифма «Без премьера у руля - экономику с нуля» характеризует ситуацию как нельзя...

Головой ударился? Полторак предложил свой метод прекращения выдачи паспортов РФ на Донбассе

Министр обороны Украины считает, что стоит надавить на Россию.

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ