Становиться веганом? Шашлык на «майские» подорожал в России на 16%

Сегодня, 10:48 \\ Общество

Символ весенних праздников превращается в роскошь, что заставляет россиян невольно соблюдать диету.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» опубликовал данные, согласно которым, шашлык на «майские» подорожал в России на 16%. Так, покупка шашлычного набора поднялась до отметки в 970 рублей. Набор для традиционного весеннего угощения состоит из шашлыка, шампуров, мангала и розжига. Больше всего в том году на пикник с шашлыками потратились столица, Подмосковье, Челябинская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

Стоимость самого шашлыка поднялась до 320 рублей, мангал подорожал до 420, шампуры россиянам приходится покупать в среднем за 145 рублей, а розжиг – за 85 рублей.

Майские праздники очень ценятся в России. Резкое подорожание шашлыка на 16% может разделить жителей одной страны на два лагеря: тех, кто вынуждено становится веганом из-за недостатка денег. и тех, кто готов голодать после праздников ради дорогого ароматного шашлыка. В защиту обоих вариантов есть заслуживающие внимания аргументы.

В целом, скачок цен на мясо может подтолкнуть к мысли, не превращается ли Россия в Канаду? Ранее канадские специалисты закрепили веганские рекомендации в справочнике по питанию. Доктора описали, как получить белок из растительных компонентов, а также убрали разделы о мясе и молочных продуктах. Также, Канада усилено финансирует растениеводство, чтобы привить своим гражданам полный или частичный отказ от животной пищи. Однако нужно помнить: при отказе от мяса возникает резкая потребность в хлебобулочных изделиях, что не отразится хорошо на фигуре.

Означает ли подорожание, что каждому россиянину нужно срочно становиться веганом? Не обязательно. В пользу шашлыка также остаются доводы. Мясо на «майские» принесет организму железо, животный белок, витамины В12 и D. В праздничные дни лучшим вариантом может стать сбалансированное питание – как растительная, так и животная пища. Каждый должен выбрать свой вариант, исходя из потребностей организма и размера кошелька.

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Автор - София Волкова
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