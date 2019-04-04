Минпросвещения РФ составит рекомендации для учителей по ведению соцсетей

Сегодня, 05:45 \\ Общество

В Минпросвещения РФ займутся составлением рекомендаций для учителей, которые будут касаться ведения личных аккаунтов в соцсетях. Информацию об этом передает РИА «Новости».

 Ольга Васильева как глава Минпросвещения подтвердила информацию о том, что к началу учебного года 2019/20 планируется составить документ, который будет носить рекомендательный характер. Он будет касаться вопросов профессиональной этики учителей и подаче себя в соцсетях.

Вопрос о необходимости кодекса возник после инцидента в Барнауле. Учитель Татьяна Кувшинникова опубликовала в одной из соцсетей свою фотографию, на которой запечатлена в спортивном слитном купальнике после заплыва. Из-за поднятого скандала женщина была вынуждена уволиться из школы.

Чтобы избежать повторения данного инцидента в Минпросвещения займутся разработкой кодекса, который будет регламентировать допустимые нормы поведения для учителей в соцсетях.

Сами педагоги понимают, что профессиональный имидж для них очень важен. Но они также напоминают, что являются обычными людьми, которые имеют право на личную жизнь.

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Автор - Мария Титова
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