Стрясти денег с богачей. Размер штрафа ГИБДД предложили привязать к доходам нарушителей

Штраф за превышение скорости «в условиях расслоения наскления» должен соответствовать уровню дохода автолюбителя, считают в ЦОДД.

Пойти по стопам Робин Гуда, видимо, решили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Так, заместитель главы ЦОДД Александр Евсин рассказал в эфире «Эхо Москвы» о своей новой инициативе по привязывании размера штрафа за превышение скорости к доходам нарушителя, либо к стоимости его автомобиля. Сведения о доходах водителя инициаторы намерены получать в налоговой службе. Таким образом, под удар могут попасть, прежде всего, «зажиточные» жители столицы.

Впрочем, на этом все задатки Робин Гуда в Евсине, вероятно, заканчиваются, так как деньги, которые сотрудникам ГИБДД удастся «стрясти с богачей» в случае одобрения инициативы, всё равно пройдут привычном маршрутом мимо «бедных» в казну, где дальнейшую их судьбу будут определять сильные мира сего.

Стоит отметить, что в Госдуме инициативу не оценили, потому что на практике такая модель «наказаний» практически нереализуема. Как отметил первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, в России весьма распространена практика получения зарплат «в конвертах», что зачастую не позволяет адекватно оценить уровень дохода нарушителя. Неправильным также будет определять сумму штрафа, исходя из стоимости автомобиля, считает депутат, потому что машина может принадлежать юридическому лицу или быть арендована.

По всей видимости, поддержку среди депутатов инициатива ЦОДД не найдёт. Остаётся надеяться, что, потерпев поражение в попытке «стрясти денег с богатых», учреждение не направит свой взор на «бедных».