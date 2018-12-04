«Невежество зашкаливает»: Московские школьники почтили память военному преступнику Тухачевскому

Сегодня, 14:01 \\ Общество

В 1937 году маршал выступал за антисоветскую военную организацию и был осужден за измену Родине.

В преддверие праздника Дня победы вся страна начинает вспоминать о живых ветеранах, приводить в порядок памятники уже почившим. Георгиевские ленты пестрят возле сердец неравнодушных предков.

Московские пятиклассники ГБОУ Школы 138 тоже отличились, почтив память военному преступнику Тухачевскому. 6 мая под руководством учителей школьники возложили цветы возле памятника человеку, который вел антисоветскую деятельность и чьи действия повлекли за собой смерть большого количества ни в чем не повинных крестьян. В соответствии с историческими источниками известно, что маршал затравил людей газом.

Общественность поразила и возмутила такая необразованность подрастающего поколения и представителей учебного заведения: «Невежество зашкаливает», «Из года в год мы помним, но ничего не помним», «Надо исправлять ошибку и рассказывать детям настоящую историю маршала».

Отметим, что пост о проделанной работе был размещен в социальной сети с хештеками «9 мая», «День Победы», и «Мы помним». Однако вскоре он был отредактирован: хештеги были убраны.

Затем администрация школы попыталась объяснить, что цветы были возложены к территориально ближайшему памятнику и дети должны знать, в честь какой личности была названа улица. Однако общественность такой проступок прощать не собирается.

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Автор - Алена Корнеева
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