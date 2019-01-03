Вендетта по-китайски: Отчисленный из МГУ студент превратил стены вуза в «доску позора» декана

«Собачий сынок, ворун и плагиатор» украшают теперь стены Московского Государственного Университета благодаря усилиям мстительного студента из Китая.

Стены одного из старейших и крупнейших университетов России усилиями отчисленного китайского студента превратились в своеобразную «доску позора», посвящённую целиком и полностью декану философского факультета, на которого вандал затаил обиду. Владимир Васильевич Миронов, тот самый декан факультета, являющийся также членом-корреспондентом РАН, рассказал, что авторство сего изобразительного искусства, что покрывает теперь стены МГУ, принадлежит одному из его бывших студентов, который был отчислен около месяца назад.

Как оказалось, начинающий вандал, вознамерившийся вершить вендетту, является гражданином Китая. Вероятно, поэтому для дискредитации «обидчика» были использованы такие странные оскорбления, как «ворун», «собачий сынок» и «плагиатор». Особый интерес представляет «ворун». Неизвестно, что именно хотел сказать этим словом автор, но можно предположить, что это ругательство является неким симбиозом «вора» и «вруна» в китайской интерпретации.

Как отметил оскорблённый декан, его бывший студент не ограничился одним только актом вандализма и после сего действа напал «с какой-то железякой» на женщину-охранника. В результате, у охранника сломана рука, стены завешаны белыми простынями, а поимка мстителя легла на плечи столичных полицейских. Примечательно, что отчислен студент был за недостойное поведение. По словам Миронова, тот «угрожал уборщицам и даже дрался с ними».

Молодого человека, во всей красе продемонстрировавшего, как выглядит вендетта по-китайски, уже задержали. Какое наказание теперь его ожидает, неизвестно.