Что это поменяет? Новый стандарт официально разрешает укладку асфальта в непогоду

Сегодня, 11:42 \\ Общество

Почти 9 миллионов рублей было потрачено на разработку документа сотрудниками НИИ ТСК.

Федеральное дорожное агентство анонсировало проект, разработанный сотрудниками научно-исследовательского института. Новый стандарт официально разрешает сотрудникам транспортных организаций укладку асфальта в непогоду. Исключением является резкий ветер в сочетании с низкой температурой, и очень сильный дождь.

В соответствии с новым законопроектом, к непогоде будет приравниваться температурные показатели от +5°С до –10°С в весенний и летний периоды, и +10°С до –10°С в осенний и зимний.

Депутаты Государственной Думы, при принятии решения по новым стандартам укладки асфальтного покрытия, руководствовались данными о климатических зонах. В большинстве регионов сезон строительства ограничен из-за короткого периода нормальных погодных условий. Поэтому теперь дорога будет укладываться без ущерба качеству.

Однако, что поменяет официальное подписание свода правил? Дорожники всегда следовали правилу: если дождь или снег, значит пора класть асфальт. Только вот такое покрытие держится, увы, совсем не долго.

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Автор - Алена Корнеева
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