Какая еда поможет от похмелья, узнали эксперты

Специалисты недавно пришли к мнению о том, что ацетальдегид является ярой причиной похмелья на утро. Ферменты печени преобразовывают спирт в ацетальдегид, а после в ацетат.

Медики всегда настаивали и продолжают настаивать на том, что спиртное отрицательно влияет на организм человека. Но признание этой истины, чаще всего, приходит очень поздно.

Напомним, что похмелье является самым настоящим отравлением, спровоцированным в результате распада этанола и выделенных при этом токсинов в организм. В это время испытывает стресс, сбой работы нервной системы и нарушении обмена веществ. Похмелье полностью исчезает лишь при полном выведении алкоголя из крови человека.

Специалистами отмечается, что при отсутствии данных симптомов говорит о развитии начинающегося алкоголизма. Из действенных советов можно выделить такие как съесть пару спелых бананов, они помогают восстанавливать калий в организме. Также советуют выпить с утра яйцо, так как в них содержится аминокислота, способствующая помощи в расщеплении ацетальдегида.

Но самым действенным и проверенным способом избавления от похмелья считается вода и отдых, в совокупности парой таблеток аспирина.

Также настоятельно рекомендуется перед застольем плотно поесть и потреблять алкоголь небольшими порциями, не забывая о том, что во всём должна быть мера.