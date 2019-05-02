Исследователи рассказали, к чему может привести одиночество

Сегодня, 07:41 \\ Общество

Специалисты одного из университетов Франции недавно сообщили к чему приводит одиночество современного человека.

 

Сообщается, что нелюдимость в современном обществе служит ярой причиной психических расстройств для человека. Люди всё чаще проводят время наедине с собой, погружаясь в собственные мысли и проблемы, а большую часть свободного времени посвящают социальным сетям. Ведь сейчас не нужно покидать порог своего дома, чтобы найти собеседника.

Однако, исследования доказывают, что данное времяпровождение уже начинает играть злую шутку со здоровьем и внутренним состоянием людей.

Эксперименты уже не раз доказывали и продолжают доказывать то, развитие психических расстройств и возникновение всевозможных болезней у одиноких людей выше на 17% чем у тех, кто постоянно находится в окружении живого общения.

Ученые предлагают несколько способов избавления от чувства одиночества. Один из таких способов – прогулка по парку или набережной, где нередко можно встретить знакомых и давних приятелей. Также рекомендуется чаще посещать кафе, баловать себя вкусными блюдами и пробовать новые сорта чая и кофе. Действенным способом считается и генеральная уборка, разбор ненужных вещей и танцы по энергичную музыку.

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